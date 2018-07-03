Çin, vatandaşlarını "ABD'ye seyahat" konusunda uyardı

Büyükelçiliğin seyahat uyarısında vatandaşlardan, ABD'deki tedavi masraflarının yüksekliği, suç ve terör saldırılarına karşı korunmanın önemi ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu yetkililerinin uygulamaları hatırlatılarak, dikkatli olmaları istendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin'de yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin ABD'deki "potansiyel tehlikeler" konusunda yolcuları uyarma görevini yerine getirdiğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında ilişkileri sekteye uğratan ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Çin'den tepki gecikmedi

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Çin'in misilleme listesinin viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Daha sonra iki ülke temsilcileri, ABD ve Çin’de sürdürülen müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar verdi.

Buna karşın Trump yönetiminin attığı son adım, ticaret savaşının kaldığı yerden devam edeceği şeklinde değerlendirildi.

ABD, Çin'den ithal ettiği 34 milyar dolar tutarında üründen 6 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi almaya başlayacak. Pekin ise ABD'nin başlatacağı vergilere karşılık vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA