Çin, ticaret krizinin çözülmesi için ilk adımı attı

Pekin'in açıklamasından birkaç saat önce konuyla ilgili yetkililer, Çin'den ABD'nin dış ticaret açığını yılda 200 milyar dolara kadar azaltacak bir öneri de geldiğini belirttiler.

Kaynaklardan biri, Trump'ın kabul etmesi halinde Çin'in önerisinden ABD'li uçak üreticisi Boeing Co'nun önemli ölçüde faydalanacağını belirtti. ABD'nin en büyük ihracatçısı olan Boeing, sivil uçaklarının dörtte birini Çin'e satıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD menşeili sorgum (yem bitkisi) ithalatına yönelik tedbirlerin uygulanmasının tüketici yaşam maliyetleri üzerinde yaygın bir etkisi olacağı ve kamu yararına uygun olmayacağını" belirtildi.

Görüşmelere yakın bir başka kaynak ise, paketin, Çin'in meyve, fındık, domuz eti, şarap ve sorgum dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyar dolar değerinde ABD ziraat ürününe uygulanan gümrük vergilerinin bir miktar azaltılmasını içerebileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer Çin'in gündeme getirdiği öneri karşılığında ne talepleri olduğu hakkında ayrıntı vermedi.

Trump, dün Çin'i ABD ile ticaret konusunda "çok şımarık hale gelmekle" eleştirmiş, ancak Çin ile genel bir anlaşma yapmayı hedeflediğini söylemişti.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmeden sonra ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber