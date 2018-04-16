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Çin, Suriye operasyonunu düzenleyen ülkeleri "sorumsuz" olarak değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Suriye operasyonu için, "Suçluluk varsayımıyla egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Çin, Suriye operasyonunu düzenleyen ülkeleri &quot;sorumsuz&quot; olarak değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre hangi durumlarda güç kullanımının açık olduğunu belirterek; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik füze saldırısının "uluslararası hukukun güç kullanımını engelleyen temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini" söyledi.

Bu üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığını iddia eden "çok muhtemel” veya "kanıt aranıyor” şeklindeki açıklamalarını takip ettiklerini dile getiren Hua, sözlerini şunları söyledi: 

"Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin kimyasal silah meselesinin yalın gerçeklere ihtiyacı var. Herhangi bir ülke, örgüt ve kişinin hangi durumda ve amaçla olursa olsun kimyasal silah kullanmasına karşı çıkıyor, Suriye’nin kimyasal silah şüphesinin kapsamlı, adil ve tarafsız şekilde soruşturulmasını ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini savunuyoruz."

BM’yi bertaraf ederek tek taraflı insani müdahalelerin uluslararası hukuka uymadığını savunan Hua, Suriye’ye gerekli ekiplerin gönderilerek bu kimyasal meselesine ilişkin soruşturma yürütülmesi, hiçbir tarafın da bu soruşturmada bir sonuca ulaşılmadan ön yargıda bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Hua, tarihte kimyasal silah bahanesiyle birtakım ülkelerin Irak'a yaptıklarından ders alınması gerektiğini belirterek, geçmişte yaşanan trajedilerin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, çin, abd
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