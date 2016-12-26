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Çin, Sao Tome ve Principe ile diplomatik ilişkileri yeniden başlattı

Çin, geçen hafta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesen Batı Afrika ülkesi Sao Tome ve Principe ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etti.

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Çin, Sao Tome ve Principe ile diplomatik ilişkileri yeniden başlattı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sao Tome ve Principe Dışişleri Bakanı Urbino Botelho ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang'ın mevkidaşı Botelho ile yaptığı görüşmede, yaklaşık 20 yıl sonra iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini esas alan ortak bildiri imzalandı.

Bakanların, Tek Çin İlkesi'nin iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin temeli olarak kabul edilmesi ve kazan-kazan görüşüne dayalı bölgesel iş birliği kurma konularında anlaştığı belirtildi.

Eğitim, kültür, sağlık, turizm, medya ve insani ilişkileri güçlendirme konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Sao Tome ve Principe, 1997'de Tayvan ile diplomatik ilişki kurmuş, Çin buna karşılık Batı Afrika ülkesiyle diplomatik ilişkilerini kesmişti. AA

Etiketler: çin, Sao Tome, Principe, diplomatik ilişkiler, Batı afrika, Tayvan
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