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Çin nüfusu 2020'de 1,42 milyara ulaşacak

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfusun 2020'ye kadar 1,42 milyara ulaşması bekleniyor.

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Çin nüfusu 2020de 1,42 milyara ulaşacak

Çin Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, ülke nüfusunun 2020 yılına kadar 1,42 milyarı bulacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu dönemde yeni doğanlarda cinsiyet dağılımının 112 erkeğe karşın 100 kız olacağı tahmini yapılıyor. Bu oran, 2011-2015 yıllarında 113,52-100 olarak hesaplanmıştı.

Doğumdan sonra işine dönen kadınlara daha fazla destek verilmesi uyarısında bulunan Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, işverenlere, çalışanların aileleriyle işleri arasındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Çin, önceki yıl yapılan son sayıma göre 1,37 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda.

Etiketler: çin, Nüfus artışı
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