Çin Merkez Bankası'ndan ticaret krizi atağı

Çin hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'den ithal bazı ürünlerden gümrük vergisi almaya başlayacağı Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte satış baskısı altında. Hisse piyasaları gün içinde sert satışların ardından gün sonuna doğru kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

Yuan denge seviyesinde sabit tutulacak

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang bankanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, döviz piyasasındaki hareketleri yakından izlediklerini ve yuanı makul bir düzeyde istikrarlı tutmaya çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yi, sınır ötesi sermaye akımlarının kontrol altında olduğunu da belirtti.

Dolar/yuan kuru bugün 6.7204'e kadar yükselerek 7 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yuan ilk defa geçen yıl Ağustos ayından bu yana 6.7'yi aştıktan sonra bu seviye etrafında dalgalandı. Haziran ortasından bu yana yüzde 4'ten fazla değer yitiren yuan daha sonra 6.7'nin altına geriledi.

Vergilendirme 6 Temmuz'da başlıyor

ABD, Çin'den ithal ettiği 34 milyar dolar tutarında üründen 6 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi almaya başlayacak. Pekin ise ABD'nin başlatacağı vergilere karşılık vereceğini açıklamıştı.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başlamıştı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararı almıştı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, "Amerikalı şirketlerin teknoloji ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri" gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Çin'den tepki gecikmedi

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtmişti.

Çin'in misilleme listesinin viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedilmişti.

Daha sonra iki ülke temsilcileri, ABD ve Çin’de sürdürülen müzakereler sonucu planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar vermişti.

Buna karşın Trump yönetiminin attığı son adım, ticaret savaşının kaldığı yerden devam edeceği şeklinde değerlendirilnişti.

Kaynak: Reuters