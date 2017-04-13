  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.647
    EURO 3.89
  • BIST 90981.16
    ALTIN 150.538
Buradasınız : » » Çin, Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarını yalanladı

Çin, Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarını yalanladı

Pekin Kuzey Kore sınırına mülteci krizinin çıkması ihtimaline karşı çok sayıda asker yığdığı ve tıbbi yardım gönderdiği iddialarının üretilmiş raporlardan ibaret olduğunu

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çin, Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarını yalanladı

Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kore sınırına 150 bin asker gönderildiği iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Kuzey Kore ile ilgili tansiyonun yükselmesi sonrası alarma geçtiği ve Pyongyang yönetimi sınırına 150 bin asker gönderdiği şeklindeki iddiaların "özensiz" üretilmiş raporlardan ibaret olduğu savunuldu.

Çin’in ilgili konuda tavrı tekrar vurgulanan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ilgili tüm taraflara erken bir tarihte müzakere masasına dönmek için birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

Avrupa ve ABD basınında Çin'in, Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükselmesi nedeniyle alarma geçtiği ve sınıra 150 bin asker sevk ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Diğer yandan Çin'in ABD'nin saldırısı durumunda ortaya çıkacak mülteci krizini önlemek için askerler ile tıbbi yardım tedariki de yaptığı öne sürülmüştü. AA

Etiketler: Pekin, Kuzey Kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER