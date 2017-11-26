Çin, Kuzey Kore ile ticareti sağlayan köprüyü bakım gerekçesiyle kapattı

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, Çin'in Dandong kentini Kuzey Kore'ye bağlayan Yalu Nehri üzerindeki "Çin-Kuzey Kore Dostluk Köprüsü"nün geçişlere kapatıldığını açıkladı.

Köprünün yeniden ne zaman faaliyete açılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. Çin ile Kuzey Kore arasındaki köprü, iki ülkenin ticari ilişkilerinde önemli rol oynuyor.

Uzmanlar, köprünün bakıma alınmasının, Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan etkileyeceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta da "Air China" da talep eksikliğini gerekçe göstererek, Pyongyang'a olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki olan Çin'in bu iki hamlesi, Pyongyang yönetimini yalnız bırakacağı şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: TRT Haber