Çin, Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana

Kuzey Kore'nin çarşamba günü gerçekleşmesi gereken Güney Kore görüşmesini iptal etmesi akıllara 'Kore Yarımadası'ndaki olumlu hava yok mu oluyor?' sorusunu getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore-ABD görüşmesinin de iptal edilme ihtimalini oluşturan bu durumdan Çin'i sorumlu tuttu. Trump'ın, Çin'in Kuzey Kore'yi etkileyebileceği düşüncesine Çin, yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu kang, Çin'in Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, bölgede barışın ancak karşılıklı görüşmeler neticesinde olabileceğinin altı çizildi.

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters