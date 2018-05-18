  • 18 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.486
    EURO 5.296
  • BIST 102245.56
    ALTIN 185.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin, Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana

Çin, Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana

Çin, Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana olduğunu belirterek, bunun yalnızca karşılıklı görüşmelerle mümkün olabileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çin, Kore Yarımadasında istikrar ve barıştan yana

Kuzey Kore'nin çarşamba günü gerçekleşmesi gereken Güney Kore görüşmesini iptal etmesi akıllara 'Kore Yarımadası'ndaki olumlu hava yok mu oluyor?' sorusunu getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore-ABD görüşmesinin de iptal edilme ihtimalini oluşturan bu durumdan Çin'i sorumlu tuttu. Trump'ın, Çin'in Kuzey Kore'yi etkileyebileceği düşüncesine Çin, yanıt verdi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu kang, Çin'in Kore Yarımadası'nda istikrar ve barıştan yana olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, bölgede barışın ancak karşılıklı görüşmeler neticesinde olabileceğinin altı çizildi.

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Kuzey Kore, Kore yarımadası, istikrar, çin, barış, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER