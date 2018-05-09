Çin - Japonya - Güney Kore zirvesi Tokyo'da başladı

Japonya’da, Başbakan Şinzo Abe, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang’ın katılımıyla üçlü zirve düzenleniyor.
Ev sahibi Japonya Başbakanı Şinzo Abe, üçlü zirvenin açılış konuşmasında, "İlişkilerimizi geliştirmek tüm bölge için önem taşıyor" dedi.
Abe, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Çin başbakanı Li Kegiang ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Çin daha önce, zirvede bölgesel işbirliği konusunun ağırlıklı olarak ele alınacağını açıklamıştı.
Ancak görüşmelerde Kuzey Kore konusunun da ele alınması bekleniyor.
Trump yönetiminin Çin ve Japonya üzerindeki ekonomik baskısı artarken, üçlü zirvenin bölgesel bir birlik imkanı sunduğu yorumları yapılıyor.
Kaynak: TRT Haber