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Çin - Japonya - Güney Kore zirvesi Tokyo'da başladı

Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri, Japonya'nın başkenti Tokyo'da biraraya geldi. Üçlü zirvenin gündeminde bölgesel gelişmeler ve Kuzey Kore ile barış süreci var.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 06:50





