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Buradasınız : » » Çin ile Singapur arasında zırhlı araç gerginliği

Çin ile Singapur arasında zırhlı araç gerginliği

Kasım ayında gümrükte yasal ihlaller sebebiyle alıkoyulan Hong Kong'a ait zırhlı araçların Singapur'a geri verileceği açıklandı.

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Çin ile Singapur arasında zırhlı araç gerginliği

Hong Kong Özel İdari Bölgesi gümrük yetkililerinden Roy Tang, yaptığı açıklamada, stratejik ürünlerin gümrük geçişlerinde gerekli yasal düzenlemeleri ihlal etmesinin, yasalara göre cezalandırmayı gerektiren eylemler kapsamında olduğunu söyledi.

Tang, 23 Kasım’da Hong Kong limanında gümrük yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan dokuz adet zırhlı aracın gümrük soruşturmasının tamamlandığını ve Singapur’a geri verileceğini belirtti.

Singapur'a ait dokuz adet zırhlı araç geçen yıl 23 Kasım'da, Tayvan'da askeri tatbikata katıldıktan sonra Hong Kong limanı üzerinden Singapur'a geri yollanacağı sırada gümrükte alıkonulmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine Singapur’a Tayvan ile ilgili Tek Çin Politikasına uyması çağrısı yapmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin, askeri iş birliği ve diyalog da dahil olmak üzere her alanda Tayvan ile doğrudan her türlü resmi ilişki kurmasına kesinlikle karşı olunduğunu vurgulanmıştı.

Etiketler: çin, singapur, zırhlı araç, Gümrük
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