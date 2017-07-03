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Çin ile Hindistan arasında sınır gerilimi

Çin, Hindistan hükümetine, İngiltere ile Çin arasında 1890'da imzalanan sınır mutabakatı anlaşmasına saygı göstererek sınır ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

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Çin ile Hindistan arasında sınır gerilimi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük olağan basın toplantısında, Hindistan'a birçok kez sınır ihlalleri nedeniyle diplomatik protesto verdiklerini ve Çin'in toprak egemenliğine saygı göstermeleri çağrısında bulunduklarını söyledi.

Hindistan askeri güçlerini sınır çizgisinin gerisine çekilmeleri yönünde uyardıklarını belirten Gıng, "Hint tarafının Butan'ın çıkarlarını koruma bahanesiyle Çin'in egemenlik sınırlarını ihlal etmesine kesinlikle karşıyız." diye konuştu.

Pekin yönetimi, geçen ay Hint sınır güvenlik güçlerinin sınır ihlali yaparak Çin'in Donglan bölgesindeki bir yol çalışmasını engellediğini öne sürmüştü.

Çin ve Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hindistan'ı müttefiği Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sıklıkla gerginliğe neden oluyor.

Etiketler: Çin ile Hindistan arasında sınır gerginliği
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