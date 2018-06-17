Çin hükümeti araç takip programına başlıyor

Çin'de halihazırda vatandaşları gözetlemek için farklı sistemler kullanılıyor.

Duygusal durumlarını gözlemlemek için işçilerin şapkalarına veya kasklarına beyin dalgası tespit eden sensörler koyma,

Öğrencilerin dersi yeterince takip edip etmediğini ölçmek için yüz tarama sistemi kullanma,

Vatandaşları davranışlarına göre ödüllendirmek veya cezalandırmak için sosyal kredi sistemi uygulama...

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Çin, bu sistemlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Gelecek yıl başlayacak olan uygulamaya göre Çin halkı, radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojisinde kullanılan çipleri zorunlu olarak arabasına taktıracak. Araçlardaki çipler ile her aracın anlık olarak nerde olduğu ve nereye gittiği takip edilebilecek.

Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen bu proje, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok vatandaş, anlık olarak izlenildiğini bilmenin rahatsız edici olduğu düşüncesinde.

Ancak Çin hükümeti, kısıtlı takip yetkisi uygulayacağını belirterek bu iddiaları hafifletmeye çalışılıyor. Verilen bilgiye göre sadece bazı noktalarda araç takibi uygulanacağı ve o noktalardaki trafik yoğunluğunun, kimlik bilgisi olmadan öğrenileceği belirtiliyor.

Pekin’de şimdiden polisler, Google Glass’a benzeyen ve ulusal veri tabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.