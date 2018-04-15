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Buradasınız : » » Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

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Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasına göre, Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle, uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bir yolcunun “business class” bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

Zhengzhou Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu sırada herhangi bir sorun yaşanmadığı duyuruldu.

Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: rehin, kabin görevlisi, çin havayolları
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