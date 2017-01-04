Çin hava kirliliği sebebiyle kırmızı alarm verdi

Çin'in başkenti olan Pekin'in kuzeyindeki Harbin ve doğudaki Şangay şehirlerinde etkili olan hava kirliliği otoyol ulaşımını etkileyip otoyolların trafiğe kapatılmasına neden oldu. Havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2.5 değerinin 500'i aştığı bölgelerde ulaşım kilitlenme noktasına geldi. Ülkenin orta kesiminde bulunan Hınan eyaletinin başkenti Cıngcou'daki havalimanında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kentte son iki günde 180 uçak seferi iptal edildi.

Kırmızı alarm uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliği sebebiyle dün ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm” verildiğini duyurmuştu.

Yoğun kirlilik, Pekin ve Tiencin'deki havalimanlarında yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açmış, binlerce yolcu mahsur kalmıştı. Çin'de geçen ay da 23 şehirde kırmızı alarm verilmişti. Yoğun hava kirliliği nedeniyle inşaat çalışmaları askıya alınmış, bazı bölgelerde eğitime ara verilmişti.

Büyükşehirlerinin çoğu, dünyanın en kirli kentleri arasında yer alan Çin, sera etkisi oluşturan gazların salımında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Ülkedeki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.