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Buradasınız : » » Çin, halk için sosyal puanlama sistemi getiriyor

Çin, halk için sosyal puanlama sistemi getiriyor

Çin, 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçmeyi planlıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlara göre yaşayacak. Düşük puan alanlar, bazı hizmetleri alamayacak.

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Çin, halk için sosyal puanlama sistemi getiriyor

Cnet'te yer alan habere göre vatandaşlarını izlemek için, yüz tanıma, yapay zeka, akıllı gözlük ve diğer teknolojileri kullanan Çin, yeni bir sosyal puanlama sistemi getiriyor. 

Uygulamaya göre vatandaşlara puan verilecek ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanacak. Çin’in uygulamayı planladığı sosyal kredi puanı sistemi, bankacılık sisteminin geleneksel kredi notundan daha önemli olacak. Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti almasını, emlak sahibi olmasını, yüksek hızlı internet kullanmasını yasaklayabilecek.

Halk ise bu uygulamaların Komünist Parti'ye yakın olmayanları cezalandırmak için kullanılmasından korkuyor.

Teknoloji ile yakın takip

Çin’deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor. Hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak.

Pekin’de şimdiden polisler, Google Glass’a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.

Etiketler: puan sistemi, osyal puanlama sistemine, çin
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