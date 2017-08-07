  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Çin Halk Cumhuriyeti'nde, 2018 yılı 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edildi

TÜRSAB'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildi.

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Çin Halk Cumhuriyetinde, 2018 yılı Türkiye Turizm Yılı ilan edildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile çalışan acentalar, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

TÜRSAB'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildi.

Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra, karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları da ilgili mercilerin dikkatine sunan TÜRSAB, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin planlandığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler ele alınırken, Çin pazarına hakim acentaların yönlendirmeleriyle bu ülkede, Türkiye'nin tanıtımına yönelik neler yapılabileceği da değerlendirildi. AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, çin, Türkiye Turizm Yılı
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