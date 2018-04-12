Çin donanmasından Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat

Çin Deniz Güvenlik İdaresinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Haynan adasından başlayarak dikdörtgen biçimde belirlenen alanda sivil gemilere bu bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldığı ifade edildi ancak kaç savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtilmedi.

Yıllık rutin eğitim düzeninin bir parçası olarak icra edilen tatbikatın 3 gün süreceği, tatbikatta gerçek savaş senaryolarının icra edileceği kaydedildi.

Çin Başbakanı Li Kıçiang geçen ay, bu yılki savunma bütçesinin geçen yıla göre yüzde 8,1 artışla 1 trilyon 106 milyar 951 milyon yüen (yaklaşık 178 milyar dolar) olarak belirlendiğini açıklamış, "ülkenin güçlü ve etkili hava ve donanma kuvvetlerinin inşasını sürdüreceğini” ilan etmişti.

Havada beşinci nesil J-20 hayalet uçakları, denizde yeni destroyerler ve uçak gemilerini envanterine katarak güçlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusunun envanterinde biri kullanımda diğeri inşa sürecinde iki uçak gemisi bulunuyor. Ülkenin ilk uçak gemisi Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de ordunun envanterine alınmıştı.

Ülkenin tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisi 001A ise geçen yıl nisan ayında yapılan törenle suya indirilmişti. 001A’nın 2020’den önce inşasının tamamlanarak ordu envanterine alınması planlanıyor.

Öte yandan Çin basının, devlet savunma sanayisi şirketi China Shipbuilding Industry Corporation'a dayandırdığı haberde, ülkenin nükleer yakıtlı uçak gemisi de geliştirmeyi planladığı ve bunun için gerekli teknolojilerin geliştirilmesinin hızlandırıldığı belirtilmişti.

Güney Çin Denizi

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği ve dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta olmak üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA