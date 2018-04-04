Çin Dışişleri Bakanlığı: Dış baskılar, Çin'in gelişimini ve inovasyonunu yükseltecek

ABD'nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı harekete geçen Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yeni ek tarifeler uygulayacağını açıkladı. Kararın Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilmesinin hemen ardından, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao, Pekin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki taraf da büyük zorluklarla yüzleşiyor

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının önüne geçilmesinin zor olduğunu söyleyen Guangyao, "İki taraf da ticaret alanında büyük zorluklarla yüzleşiyor. Bu savaş iki tarafa da zarar vermeden, sağlıklı bir yöne dönebileceğimizi umuyorum. Dış baskılar, Çin'in gelişimini ve inovasyonunu destekleyecek" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da, gazetecilerle düzenlediği haftalık basın toplantısında, Çin'in ABD ile görüşmelere devam ettiğini, ancak ABD'nin krizin çözümüne dair en iyi fırsatları kaçırdığını açıkladı.

Kaynak: AFP, Reuters