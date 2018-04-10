Çin Devlet Başkanı'ndan Asya finans piyasalarını yükselişe geçiren açıklama

Asya'nın Davos'u olarak adlandırılan Boao Forumu'nda konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile süren ticaret krizine dair endişeleri hafifleten açıklamalar yaptı. "Ülkemizin muazzam ekonomisini daha da büyütecek ve genişletecek tedbirler hazırlıyoruz" diyen Cinping, herhangi bir ticaret savaşı istemediğini ve ithalatın artmasını beklediğini söyledi.

Cinping'in açıklamaları sonrası haftalardır gerginliğin sürdüğü Asya finans piyasaları, güne yükselişle başladı.

Trump yönetimi başlattı, Çin'in cevabı gecikmedi

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmeden sonra ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AP