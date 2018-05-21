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Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi

Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

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Çin Ayın karanlık yüzü için uydu gönderdi

Şinhua ajansı, uydunun ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş (Long March) -4C roketiyle uzaya gönderildiğini duyurdu.

Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmesi amaçlanan uydu, aynı zamanda Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı Çang’ı- 4 keşif aracı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak.

Uydu Projesi Müdürü Cang Lihua, uydunun, Çin’in Ay’a yumuşak iniş yapacak keşif aracını gönderen ilk ülke olma amacını gerçekleştirebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Çüeçiao uydusunun, Dünya ile Ay arasındaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye girmesi bekleniyor. Uydu, Dünya'dan 455 bin kilometre uzaklıktaki yörüngesine girdiğinde uydu, bu kadar uzak mesafede işletilen ilk iletişim uydusu olacak.

Uydunun, Dünya ile Ay’ın çekim kuvveti arasında kalması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Çin, Çang’ı- 4 Ay keşif aracını bu yıl sonuna doğru, Çang’ı-5’i de gelecek yıl Ay’a göndermeyi planlıyor. Mars’a ilk keşif aracını 2020’de gönderecek Çin, 2029’da da Jüpiter’e keşif misyonu yollayacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: uydu, karanlık yüz, çin, ay
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