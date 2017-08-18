Çin Askeri Müzesi kapılarını halka açtı

Çin Halkı Devrimi Askeri Müzesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapılarını halka açtı.
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