Çin, ABD'yi uyardı: Provokatif eylemlere son verin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasının Higgins ve Antietam destroyerlerinin söz konusu bölgeye izinsiz girdiğini belirterek, Çin'in "ABD'nin bu eylemlerinden güçlü şekilde hoşnutsuz olduğunu ve kararlılıkla karşı çıktığını" söyledi.

Lu, Washington yönetimine, "Çin'in güvenliğini tehdit edecek bu tür provokatif eylemlere son verin" dedi.

Sözcü Lu, Pekin yönetiminin ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini vurguladı.

Çin'den ABD'ye uyarı

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Çin savaş gemilerinin, ABD savaş gemilerini bölgeyi terketmeleri yönünde uyarmak için ilgili sulara sevk edildiği belirtildi.

Şişa adalarının Çin'in egemenliği altında olduğu savunulan açıklamada, ABD'nin Çin ve uluslararası hukuku ihlal etmesine kararlılıkla karşı çıkıldığı kaydedildi.

Çin donanmasının deniz ve havada yaşanacak çatışmalara karşı hazırlığını güçlendirmek, savunma düzeyini artırmak, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Güney Çin Denizi üzerinde hak iddiaları

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA