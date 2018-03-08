  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Çin ABD'yi uyardı: Gereken cevabı veririz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile yaşanabilecek "ticaret savaşı" durumunda Çin'in gereken cevabı vereceğini söyledi.

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Çin ABDyi uyardı: Gereken cevabı veririz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergisi kararına, Avrupa Birliği'nin (AB) ardından bir tepki de Çin'den geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve ABD'nin rakip olması gerekmediğini söyledi. Yi, tarihte de "ticaret savaşlarının" sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını ekledi.

"Özellikle günümüzün küresel dünyasında, ticaret savaşının seçilmesi yanlış bir reçetedir. Sonuç sadece zararlı olacaktır." diyen Wang Yi, "Çin, kendi hakkını savunacak ve gerekli cevabı verecektir."

ABD'nin hedefi: Çin

Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden yapılan ithalat nedeniyle baltaladığını söyledi. Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden gerçekleştirilen ucuz ithalata karşı tasarlandı.

Başkan Trump dün Twitter hesabından, Çin'den, ABD ile yaptığı ticaretin verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istedi. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek rekora ulaşmıştı.

ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, gümrük vergisi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, abd
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