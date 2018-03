Çin ABD'yi uyardı: Gereken cevabı veririz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergisi kararına, Avrupa Birliği'nin (AB) ardından bir tepki de Çin'den geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ve ABD'nin rakip olması gerekmediğini söyledi. Yi, tarihte de "ticaret savaşlarının" sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını ekledi.

"Özellikle günümüzün küresel dünyasında, ticaret savaşının seçilmesi yanlış bir reçetedir. Sonuç sadece zararlı olacaktır." diyen Wang Yi, "Çin, kendi hakkını savunacak ve gerekli cevabı verecektir."

ABD'nin hedefi: Çin

Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden yapılan ithalat nedeniyle baltaladığını söyledi. Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden gerçekleştirilen ucuz ithalata karşı tasarlandı.

Başkan Trump dün Twitter hesabından, Çin'den, ABD ile yaptığı ticaretin verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istedi. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek rekora ulaşmıştı.

China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!