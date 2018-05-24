Çin, ABD'nin ithal otomobil soruşturmasına karşı tedbirini alacak

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomotiv için soruşturma direktifine dair açıklamalar yaptı.

Gao Fıng, "Çin, çoklu ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verecek ulusal güvenlik meselelerinin istismar edilmesine karşı çıkıyor" dedi.

Soruşturmayı yakından takip edeceklerini ve soruşturmanın muhtemel etkisini değerlendireceklerini belirten Sözcü Gao, Çin'in haklarını ve ulusal çıkarlarını sıkıca koruyacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanı Willbur Ross'a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika'nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdiğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası'nın 232 numaralı "ulusal güvenlik" maddesine, en son ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirilmesi için başvurmuştu. Söz konusu madde kapsamında başlatılacak soruşturmanın, çelikte olduğu gibi otomobil ve otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesiyle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA