Çin: ABD ile müzakere artık mümkün değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ticaret krizinden tamamen ABD'nin sorumlu olduğunu söyleyerek, "Mevcut şartlar altında herhangi bir müzakerenin gerçekleşmesi artık imkansız" dedi.

Çin Ticaret Bakanı Qian Keming ise, Çin'in ABD ile herhangi bir savaşa girmek istemediğini ancak kimseden de korkmadığını açıkladı.

Trump’ın 60 milyar dolarlık genelgesi

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciği (USTR), Beyaz Saray'ın talebi üzerine Çin’e yönelik fikri mülkiyet hakları hırsızlığı kapsamında geçen yıl Ağustos ayından bu yana yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301 numaralı bölümü bağlamında yapılan soruşturmada, Çin’in ABD’de üretilen teknolojilere erişmek için uygun olmayan yollara başvurduğu öne sürüldü. Bunun sonucunda ABD Başkanı Trump, "birçokların ilki" olarak bahsettiği ve 60 milyar dolara ulaşan ek gümrük vergi ve yaptırım kısıtlamalarını içeren genelgeyi imzaladı.

Çin'in aylardır dile getirdiği "Ticaret savaşının kazananı olmaz. Herkes bundan zarar görür” söylemi, Trump’ı bu ticaret savaşının fitilini ateşleme konusunda durdurmadı. Trump'ın genelgesi, ABD medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, 1300 kategorideki Çin menşeili ürünleri kapsıyor.

Genelgenin ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef aldığı bilinse de, 15 gün içinde hangi tür ürünleri kapsadığı net olarak açıklanacak. 30 günlük süreyle kamunun incelemesine açık olacak genelge, Pekin ile Washington'a en az 45 günlük müzakere ve pazarlık yapma zamanı tanısa da iki ülke ulusal çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Reuters, AA