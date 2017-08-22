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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri yoğun şekilde devam ediyor.

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Cilvegözü Sınır Kapısında bayram yoğunluğu

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile sınıra gelen sığınmacıların Suriye'ye geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerine de önem veriliyor. Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişlerine izin veriyor.

Suriyelilerin bavul ve eşyaları narkotik dedektör köpeği "Deyz" tarafından da kontrol ediliyor.

Bu arada dün başlayan geçişlerde ilk gün 6 bini aşkın Suriyelinin ülkesine çıkış yaptığı öğrenildi.

Etiketler: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu, Cilvegözü sınır kapısı
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