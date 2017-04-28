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Buradasınız : » » 'Çifte bilet skandalı'nda uzlaşmaya varıldı

'Çifte bilet skandalı'nda uzlaşmaya varıldı

United Airlines, uçaktan sürüklenerek indirilen yolcu ile anlaşmaya vardı.

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Çifte bilet skandalında uzlaşmaya varıldı

United Havayollarının, güvenlik görevlilerinin uçaktan sürükleyerek indirdiği yolcu ile "mahkeme dışı" bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

David Dao adlı 69 yaşındaki yolcunun avukatı Thomas Demetrio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkili ile United Havayolları arasında "dostane bir uzlaşmaya" varıldığını belirtti.

Demetrio, tarafların anlaşmanın "tutarı" konusunun gizli tutulmasını kararlaştırdığını ifade etti.

United Havayolları Üst Yöneticisi Oscar Munoz'un olayın ardından "doğru şeyi yapacağını" söylediğini hatırlatan Demetrio, "Bay Munoz doğru şeyi yapacağını söyledi ve yaptı." dedi.  AA

Etiketler: United Airlines, uçak, çifte bilet skandalı, abd
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