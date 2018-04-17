Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belirlendi

İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirildi.

İkili üzerinde sadece "çok ufak bir miktarı" kullanılan zehrin sıvı formda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, evleri dışında baba-kızın zehirlendiği gün gittikleri bir bar, bir lokanta, ambulans istasyonları ve polis aracı da dahil 8 yere daha zehrin bulaştığının düşünüldüğü kaydedildi.

Temizlik birkaç ay sürecek

Salisbury kentinde yaşanan olayın ardından zehrin etrafta bıraktığı izlerin temizlenmesi için 9 yerde operasyona başlandığı ve yaklaşık 200 askeri personelin yardımcı olduğu temizliğin birkaç ay süreceği belirtildi.

İngiliz uzmanlar söz konusu maddenin zaman içerisinde ortadan kaybolmadığını ve derinlemesine temizlenmesi gerektiğini bildiriyor.

Milyonlarca sterline mal olacak temizlik kapsamında bazı kamu alanlarındaki çimlerin sökülmesi, taşların da yerlerinden kaldırılması bekleniyor. Zehrin bulunduğu materyallerin yakılarak yok edilmesi öngörülüyor.

Çifte ajan Sergey Skripal

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Tedavisine dışarıdan devam edilmesi kararlaştırılan 33 yaşındaki Yulia Skripal geçen hafta hastaneden taburcu edilmişti. Halen ağır hasta olan 66 yaşındaki Sergey Skripal'in ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

Kaynak: AA