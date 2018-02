CIA'nin eski direktöründen skandal itiraf: ABD başka ülkelerdeki seçimlere karıştı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski direktörlerinden James Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere ABD Başkanı Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için." dedi.

Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı.

Former CIA director James Woolsey: "US meddles in foreign elections - but only for a very good cause". Says it all. pic.twitter.com/ib51oA1rC8

Rusya soruşturması derinleşiyor

Moskova, ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini savunsa da Amerikan istihbaratında Rusya'nın Trump lehine seçimlere müdahale ettiği konusunda konsensüs mevcut.

Özel Yetkili Savcı Mueller, cuma günkü suç duyurusunda Rusya'nın seçimleri etkileme operasyonlarının 2014 yılında başladığını iddia etti.

Washington DC bölge mahkemesine yapılan suç duyurusunda, Rusların 2016 başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalıların adını kullanarak sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı ileri sürüldü.

İddialar, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesine ilişkin en doğrudan suçlamaları oluşturuyor.

Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya destekli kişiler ve kuruluşlar arasında gizli koordinasyon olup olmadığına ilişkin iddiaları soruşturuyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mueller'in cuma günkü suç duyurusunda Rusya’nın seçimleri etkileme operasyonlarına 2014’te başladığının belirtildiğine işaret ederek, bunun kendisinin başkanlığa aday olmasının çok öncesine denk geldiğine dikkati çekti.

Trump, paylaşımında, "Seçimin sonuçları etkilenmedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - (Ruslarla) gizli iş birliği yok." ifadelerini kullandı.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!