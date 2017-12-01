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CIA'in eski üst düzey görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

CIA’in eski üst düzey görevlisi Graham Fuller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

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CIAin eski üst düzey görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in eski üst düzey görevlisi Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Kararda, Graham Fuller'in, daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan bazı kişilerle irtibatı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, atılı suçları işlediğine yönelik bulguların tespit edildiği ifadeleri yer aldı.

Fuller'e devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamaları da yöneltildi.
 

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: abd, CIA, graham fuller
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