CIA, Usame Bin Ladin'le ilgili belgeleri paylaştı

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin ile ilgili 470 bin belgeyi kamuya servis etti.

Paylaşılan belgeler, 2011'de Bin Ladin'in Pakistan'daki evine düzenlenen baskında ele geçirilen dosyaların yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Belgelerde, Bin Ladin'e ait bir günlük ve 180 bin adet belgenin yanı sıra, El Kaide tarafından çeşitli amaçlarla alınmış ses kayıtları ve resimlerden oluşan 79 bin sesli ve görsel dosya bulunuyor.

Ayrıca, 470 bin belgenin arasında Bin Ladin'in oğlu ve muhtemel halefi Hamza bin Ladin'e ait görüntüler, Bin Ladin’in konuşmaları ve El Kaide propagandasının bulunduğu 10 bin adet görüntü de yer alıyor.

Bin Ladin'in Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evinde ele geçirilen belgelerin bir kısmı 2015, 2016 ve Ocak 2017’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından kamuyla paylaşılmıştı.

Usame Bin Ladin, 2011'de Amerikan Özel Kuvvetlerinin Abbottabad'daki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: TRT Haber