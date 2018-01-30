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Buradasınız : » » CIA Şefi Mike Pompeo: Casuslukta Çin, Rusya'dan daha büyük tehdit

CIA Şefi Mike Pompeo: Casuslukta Çin, Rusya'dan daha büyük tehdit

CIA Şefi Pompeo, Çin'in diğer ülkeler üzerinde etki yaratmaya yönelik casusluk operasyonları bakımından, ABD ve Batı üzerinde Rusya'dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

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CIA Şefi Mike Pompeo: Casuslukta Çin, Rusyadan daha büyük tehdit

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Şefi Mike Pompeo, BBC'ye verdiği mülakatta, Çin'in son dönemde ABD'den ticari bilgi çalmaya yönelik siber casusluk girişimlerinin, kamu ve şirket yönetimlerine, okullara ve hastanelere sızma çabalarının tespit edildiğini ve bu faaliyetlerin İngiltere ile Avrupa ülkelerine de yayıldığını belirtti.

Pompeo, "Amerika'dan bilgi çalmaya yönelik çok yoğun bir siber casusluk faaliyetine, Amerikan kurumlarında, Çin hükümeti adına, ABD aleyhine çalışacak casuslar yerleştirme çabalarına tanık oluyoruz. Bunu okullarımızda görüyoruz. Hastanelerimizde ve tıp sistemi içinde görüyoruz. Amerikan şirketlerinde görüyoruz. Bu faaliyetler İngiltere'ye ve Avrupa'ya da uzanıyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in ekonomisinin büyüklüğü bakımından bu operasyonları yürütme konusunda Rusya'dan çok daha geniş bir "ayak izine" sahip olduğunu ifade eden CIA Başkanı, Batılı ülkelerin Çin'in bu türden operasyonlarına karşı koymak üzere ortak çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, mike pompeo, çin, CIA, Casus
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