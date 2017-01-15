CIA Direktöründen Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Direktörü John Brennan, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığını devralacak Donald Trump'ın Rusya'nın kapasitesi ve dünyadaki eylemlerini tam olarak anlayamadığını savundu.

Yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle görevinden ayrılacak olan Brennan, FOX habere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilediği iddiaları ve Trump'ın bu konudaki görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Rusya'nın agresif tutumuna karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımların kıymetini bilmediğini kaydeden Brennan, "Rusya'nın kapasitesi ve dünyadaki eylemlerini Trump'ın tam olarak anladığını sanmıyorum." diye konuştu.

Donald Trump'ın Rusya'yı aklama konusunda da son derece dikkatli olması gerektiğini savunan Brennan, yaptırımların kaldırılmasının sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Brennan, Trump'ın istihbarat örgütlerini suçlamasını da eleştirerek, "Seçilmiş başkanın altını oymak bize bir çıkar sağlamaz." dedi. AA