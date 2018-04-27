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Buradasınız : » » CIA Direktörlüğü'ne "işkenceci" olarak anılan Haspel vekalet edecek

CIA Direktörlüğü'ne "işkenceci" olarak anılan Haspel vekalet edecek

ABD Senatosu'ndan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlayan Mike Pompeo'dan boşalan CIA Direktörlüğü'ne vekaleten Gina Haspel getirildi.

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CIA Direktörlüğüne &quot;işkenceci&quot; olarak anılan Haspel vekalet edecek

Mike Pompeo'nun ABD Senatosu'ndan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'ne vekaleten Gina Haspel getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğü'ne aday gösterilen Gina Haspel, yaptığı yazılı açıklamada, Mike Pompeo'yu bakanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Haspel, kritik bir dönemde CIA'in başına geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir geçiş sürecinden geçerken CIA çalışanlarına hayati görevimize odaklanmalarını ve her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkını, dünyadaki müttefiklerimizi güvenli ve güçlü kılmak üzere politika yapıcılarının ihtiyacı olan istihbaratı sağlamak için var güçleriyle çalışmalarını söyledim. Amerikan halkı ve müttefiklerimiz ancak CIA'in uyanıklığına, mükemmelliğine ve kararlılığına güvenebilirler."

Senatoda onay süreci zorlu olacak

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtiliyor.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğü'ne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

California eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık sürecinde incelemesi için Gina Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: senato, mike pompeo, işkenceci, gina haspel, Donald Trump, CIA, abd
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