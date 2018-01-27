CIA de PYD’yi PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladı

PYD’nin adına teşkilatın "Dünya Bilgileri" adlı dünya ülkeleri hakkındaki referans kaynak kitabında yer verildi.

ABD'den Afrin için 'PKK' itirafı

Listenin 23 Ocak’ta yenilendiği görüldü.

Bu ise CIA’in YPG/PYD’yi PKK ile eşdeğer gördüğü anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.

ABD-PYD/PKK ortaklığı

Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı.

Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te DEAŞ'ın, PYD/PKK işgalindeki Aynularab'ı (Kobani) kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla DEAŞ, Aynularab'dan çıkarıldı.

Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi.

PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin dörtte birini ele geçirdi

Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. ABD, adını görünürde SDG'ye çevirttiği örgüte DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

Terör örgütü bu destek sayesinde, Suriye topraklarının dörtte birini, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'ini işgal altında tutuyor.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahların bir bölümü ise Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor.

"Zeytin Dalı Harekatı"

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Kaynak: TRT Haber/ AA