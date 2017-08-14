  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » CIA Başkanı'ndan 'Kuzey Kore' açıklaması

CIA Başkanı'ndan 'Kuzey Kore' açıklaması

CIA Başkanı Pompeo, Kuzey Kore nükleer kapasitesi hakkında, "Yaklaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır çalışıyorlar ve yaklaşıyorlar." dedi.

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CIA Başkanından Kuzey Kore açıklaması

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam edebileceğini ancak Kuzey Kore ile nükleer bir savaşın eşiğinde olunduğuna yönelik ellerinde bir istihbarat bilgisi bulunmadığını söyledi.

Pompeo, Fox News Sunday televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah çalışmalarına devam ettiğini belirten CIA Başkanı Pompeo, "(Kuzey Kore nükleer kapasiteye ulaşmaya) Yaklaşıyor. Yaklaşık 20 senedir çalışıyorlar ve yaklaşıyorlar." dedi.

Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'ye yakın zamanda saldırıp saldıramayacağı yönündeki soruya "Kuzey Kore ile nükleer bir savaş içinde olmamızı gerektiren bir noktada değiliz. Elimizde bu yönde bir istihbarat bilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü diplomatik çalışmalardan övgüyle bahseden Pompeo, Trump yönetiminin çalışmaları sonucunda Kuzey Kore'nin bölgede daha da yalnızlaştığına dikkat çekti.

Pompeo, "Artık Çin bile bölgede nükleer silah olmaması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerine devam edeceğine inandığını ifade eden Pompeo, bu ülkenin her denemede tecrübesini artırdığını sözlerine ekledi.

Etiketler: CIA, kozey kore, nükleer
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