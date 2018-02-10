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Buradasınız : » » Chicago'yu kar fırtınası vurdu

Chicago'yu kar fırtınası vurdu

ABD’nin Chicago kentinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan kar fırtınası nedeniyle kentteki kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

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Chicagoyu kar fırtınası vurdu

ABD’nin Chicago kentinde perşembe akşamı başlayan kar yağışı saatler içinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşmasına neden oldu. 

Cumartesi ve pazar günü hafifleyerek devam etmesi beklenen kar fırtınasının kente yaklaşık 15 santimetre kalınlığında daha kar bırakacağı tahmin ediliyor.

Kent genelinde 300 pullukla kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken çevre eyaletlerden de Chicago’ya tuz kamyonu takviyesi yapıldı.

Son yılların en etkili kar fırtınası nedeniyle halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kent genelinde okullar ve bazı iş yerleri tatil edilirken, toplu taşıma ve ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

ABD genelinde Chicago bağlantılı bin 400’den fazla uçuş iptal edildi.

Kent merkezinde ve parklarda kayak takımlarıyla yürüyüş yapan Chicagolular dikkat çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Chicago, kar fırtınası
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