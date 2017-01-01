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Chicago'nun cinayet bilançosu

ABD'nin "suç başkenti" olarak nitelenen Chicago'da 2016 yılında meydana gelen 3 bin 550 silahlı saldırıda toplam 762 kişi öldü, 4 bin 331 kişi yaralandı.

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Chicagonun cinayet bilançosu

Chicago polisi, 2016 yılına ilişkin suç istatistiklerini yayınladı.

Polis sözcüsünün "Kesinlikle kabul edilemez” şeklinde nitelediği şiddet olaylarının son 20 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre, Chicago’da 2016 yılında toplam 3 bin 550 silahlı saldırı meydana geldi ve bu saldırılarda toplam 762 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 331 kişi de yaralandı.

8 bin 300 kayıtsız silah ele geçirdi

Kentteki cinayetlerin büyük çoğunluğunun çeteler tarafından ruhsatsız silahlarla işlendiğini belirleyen polis, 2016 yılında toplam 8 bin 300 kayıtsız silah ele geçirdi.

2016 yılında kadrosuna yaklaşık bin yeni personel ekleyen Chicago polisi, şiddet olaylarıyla daha etkin mücadele etmek için ilçe bazlı yerel suç analiz ve istihbarat birimleri kurmayı planlıyor. Silah sesi algılama teknolojisi olarak bilinen “ShotSpotter”a yatırım yapan Chicago polisi ayrıca, tekrarlanan silah kaçakçılığı suçlarına için daha ağır cezalar getirilmesi konusunda yasama organlarıyla ortak çalışma yürütüyor.

Chicago’daki şiddet olayları kentin özellikle güney ve batı bölgelerinde yoğun yaşanıyor. AA
 

Etiketler: Chicago, cinayet, silah
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