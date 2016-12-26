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Chicago’da silahlı saldırılar Noel'de de durmadı

Chicago'da hafta sonu silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

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Chicagoda silahlı saldırılar Noelde de durmadı

Polis, ABD’nin “suç başkenti” olarak da bilinen Chicago’da Noel tatili sırasında çok sayıda silahlı saldırı yaşandığını açıkladı.

Kentin özellikle güney kesiminde Noel'e rastlayan hafta sonundaki silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Noel akşamı Labor of Love Apostolic Kilisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken Westchester bölgesindeki bir gece kulübünde de bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü, 5 kişi yaralandı.

Chicago'da yıl başından bu yana silahlı saldırılarda 747 kişi öldürüldü, 4 bin 258 kişi yaralandı.

Etiketler: Chicago, silahlı saldırılar, noel, abd
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