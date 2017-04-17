Chicago'da silahlı saldırılar: 1 ölü, 37 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda bir kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Chicago polisinin açıklamasına göre, "ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen kentteki silahlı saldırılar paskalya tatilinde de hız kesmedi. Cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar olan tatil süresince kentin özellikle güney semtlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir kişi öldürüldü, 37 kişi yaralandı.

Polis, saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.

Chicago'da önceki hafta sonu da 7 kişi uğradığı silahlı saldırılarda hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

2016 yılında toplam 762 kişinin cinayete kurban gittiği, 4 bin 331 kişinin yaralandığı Chicago'da, 2017 yılının başından bu yana 169 kişi silahlı saldırıda öldürüldü, 752 kişi yaralandı.