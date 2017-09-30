Chicago'da Porto Riko protestosu

Maria Kasırgası nedeniyle binlerce insanın elektriksiz, susuz ve iletişimsiz kaldığı Porto Riko'ya insani krizi önleyecek yardımların geciktiği gerekçesiyle ABD'nin Chicago kentinde protesto gösterisi gerçekleşti.

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Trump Tower önündeki gösteride, ABD'ye bağlı özerk ada Porto Riko'da yaşayan yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin günlerdir hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

"3,5 milyon Amerikan vatandaşı susuz ve gıdasız", "Porto Riko'nun uluslararası yardım almasına izin verin" ve "Porto Riko özgürdür, koloni değil" yazılı pankartların dikkati çektiği eylemde, "Porto Riko için adalet" sloganı atıldı.

Son dönemde ABD Ulusal Marşı sırasında ayağa kalkmayan sporcularla sosyal medya üzerinden tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Porto Riko'ya yeterli desteği vermemekle eleştirildiği gösteride zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Kalabalığa hitap eden bazı konuşmacı ve göstericilerin göz yaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

Konuşmaların yanı sıra Porto Riko şarkılarının da seslendirildiği gösteri olaysız sona erdi.