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Buradasınız : » » Chicago'da binlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etti

Chicago'da binlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı Chicago’da protesto edildi.

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Chicagoda binlerce kişi ABDnin Kudüs kararını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto eden binlerce kişi, "Kudüs kırmızı hattımızdır", "ABD ve İsrail! Kudüs'ten elinizi çekin" ve "Trump/Pence rejimi gitmeli" yazılı pankartlar ile Federal Plaza önünde toplandı.

Göstericiler, konuşmaların ardından yürüyüşe geçerek "Filistin'e özgürlük", "Kudüs İsrail'in değil, Filistin'in başkentidir" ve "Donald Trump gitmeli" sloganları attı.

Grup, sıfırın altında 6 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen Trump ve İsrail karşıtı sloganlara devam ederek saatlerce kentin caddelerinde yürüyüp İsrail Başkonsolosluğunun önüne geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.

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