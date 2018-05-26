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Chicago'da belediye binasında başkan protesto edildi

Chicago'da polis akademisi kurulmasını öngören tasarı, yüzlerce kişinin belediye binası içinde yaptığı protesto gösterisine rağmen meclis tarafından kabul edildi.

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Chicagoda belediye binasında başkan protesto edildi

ABD'nin Chicago kentinde polis akademisi inşa edilmesini öngören tasarı, yüzlerce kişilik grubun oylama salonu önünde gerçekleştirdiği protesto gösterisine rağmen Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'in günlerdir kent gündemini meşgul eden ve şehre yaklaşık 95 milyon dolar maliyetle "polis akademisi" yapılmasını öngören tasarısı Belediye Meclisinde oylandı. Bu sırada Chicago Belediyesi içindeki salonun lobisinde toplanan yüzlerce kişi Belediye Başkanı Emanuel ve politikalarını protesto etti.

Protestocular, "Polis akademisi istemiyoruz, 95 milyon dolar toplum yararına harcansın", "Başkan Rahm Emanuel gitmeli" ve "Adalet istiyoruz, derhal istiyoruz" diye slogan attı.

Polis, eylemcilere müdahale etmedi

Polisin protestoculara müdahale etmediği, güvenlik önlemleri almakla yetindiği gösteride, "Polis için değil okullar için ödenek istiyoruz", "İnsanlığa ihtiyacımız var akademiye değil" ve "Çocuklar için okul istiyoruz, polis için değil" yazılı dövizler dikkati çekti.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu eylemcilerin erteletmek için dava açtıkları tasarı, 50 kişilik Belediye Meclisinde gerçekleşen oylamada 2'ye karşı 39 oyla kabul edildi. Tasarı için 9 meclis üyesi ise çekimser kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Chicago
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