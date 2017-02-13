Chicago Otomobil Fuarı'na 'Star Wars' damga vurdu

ABD'nin en büyük otomotiv etkinliği olarak kabul edilen Chicago Otomobil Fuarı'nda "Star Wars" teması dikkati çekti.

Kuzey Amerika'nın en büyük kongre merkezi McCormick Place'te devam eden 109. Chicago Otomobil Fuarı'nda, binin üzerinde araç meraklılarla buluştu.

Ziyaretçilerin dikkatini çekmek için adeta birbirleriyle yarışan otomobil devleri, sergi alanlarında ilginç etkinlik ve gösterilere yer verdi.

Fuarda dikkati çeken temaların başında, Nissan'ın tercih ettiği "Star Wars" konsepti geldi. Ünlü filmin karakterlerini canlandıran animatörlerin görev yaptığı Nissan pavyonunda, bir de Star Wars konseptine uygun dizayn edilmiş Rogue model araç yer aldı.

En fazla ilgi görev pavyonlardan biri de Chicago'nun bazı yerel firmalarının ortak oluşturdukları lüks sergisi oldu. Toplam değeri yaklaşık 12 milyon dolar olan 17 lüks otomobilin sergilendiği bölümde alınan özel güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Elektrikli ve insansız araç sistemlerinin ön plana çıktığı fuarda, sürücü ile sesli iletişim kurabilme, sürücü hatalarını önlemeye yönelik akıllı sistemler ve otomatik frenleme özelliklerinin yanı sıra klasik yerine daha canlı ve çarpıcı renklerin tercih edildiği görüldü.

20 Şubat'ta sona erecek fuarın, ABD'nin birçok bölgesinden 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çekmesi bekleniyor. AA