Chicago Nehri yeşile boyandı

ABD'de en renkli Aziz Patrick Günü etkinlikleri yine Chicago’da yapıldı. Termometreler sıfır dereceyi göstermesine rağmen on binlerce Chicagolu, sabahın erken saatlerinden itibaren yeşil renkli kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Kentteki ilk etkinlik olan Chicago Nehri'nin boyanmasına yerel saatle 09.00’da başlandı. Doğaya zarar vermeyen, formülü gizli tutulan boyanın botlar aracılığıyla suya karıştırılmasıyla rengi yeşile dönen nehir, ilginç görüntüler oluşturdu. Birçok kişi nehrin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışırken, bazı ABD'liler de kanolarda kürek sallamayı tercih etti.

Chicago'da günün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel yürüyüştü. Illinois Valisi Bruce Rauner ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'in de aralarında olduğu çok sayıda önemli ismin katıldığı yürüyüş, Columbus yolu ile Balbo Caddesi'nin kesiştiği noktada başladı. Kent merkezinde son bulan yürüyüşü birçok televizyon canlı yayınladı.

Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği geleneksel yürüyüşün güzergahındaki yollar, kum yüklü kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Kentteki kutlamalar küçük çaplı olarak gün boyu sürdü.

Kaynak: AA