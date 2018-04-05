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Buradasınız : » » Chicago Menkul Kıymetler Borsası satılıyor

Chicago Menkul Kıymetler Borsası satılıyor

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın sahibi olan Intercontinental Exchange adlı firma, Chicago Menkul Kıymetler Borsası'nı satın alacak.

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Chicago Menkul Kıymetler Borsası satılıyor

ICE'den yapılan açıklamada, Chicago Borsası'nı satın almak için anlaşmaya varıldığı, düzenleyici kurumların onayının alındıktan sonra anlaşmanın, bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayla ilgili şartların ve finansal bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmayacağı bilgisine yer verildi.

Çinli bir grup satın almaya çalışıyordu

ABD'nin en eski borsalarından olan ve 1882'de kurulan Chicago Borsası'nı yaklaşık 2 yıldır Çinli bir yatırımcı grup satın almaya çalışıyordu.

Geçen ay, ABD'li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Çinli yatırımcı grubun, Chicago Borsası'nı satın almasına izin verilmediğini duyurdu.

Uzmanlar, 136 yıllık geçmişi olan Chicago Borsası'nın eski gücüne sahip olmadığını ve ABD borsaları içinde toplam işlem hacminin, sadece yüzde 1'ini temsil ettiğini belirtiyor.

Öte yandan Chicago Borsası'nın, ülke genelinde menkul kıymet işlemleri yapabilmek için lisansa sahip olduğuna dikkati çeken uzmanlar, satın alma sayesinde, ICE'nin bu lisansı alabilmek için yıllarca SEC'den onay beklemeyeceğini vurguluyor.

226 yıl önce 1792'de kurulan NYSE ise dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Etiketler: borsa, Chicago, new york borsası
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