  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Chicago manzarasında sinema keyfi

ABD’nin Chicago kentinde devam eden açık hava sinema günleri kapsamında binlerce Amerikalı kent manzarası eşliğinde film izledi.

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Chicago manzarasında sinema keyfi

ABD’nin Chicago kentinde devam eden açık hava sinema günleri kapsamında binlerce Amerikalı kent manzarası eşliğinde film izledi.

Chicago’nun simgelerinden Millennium Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte “Ghost - Hayalet” ve “The Shining - Cinnet” filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Amerikalıların yanı sıra aralarında kenti ziyaret eden turistlerin de yer aldığı sinemaseverler saatler öncesinde parkı doldurdu.

Günün stresini atmak için açık havada sinema izlemeyi tercih eden birçok aile beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

Sinema klasiklerinden kabul edilen filmleri izlemek isteyen çok sayıda kişi ise yer bulamadığı için ayakta kaldı.

Millennium Park Açık Hava Sinema Günleri 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Etiketler: Chicago, sinema, açık hava sineması
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