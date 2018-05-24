Charlie Hebdo yine Müslümanlara saldırdı

Fransa'da hükümetin şubat ayında kanunlaştırdığı eğitim ve üniversiteye giriş reformuna tepki için üniversitelerdeki grevler devam ediyor.

Bununla ilgili bir televizyon kanalına konuşan Paris IV Sorbonne Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin başkanı Maryam Pougetoux'un başörtülü olması tartışmalara yol açtı.

İslam düşmanlığıyla bilinen mizah dergisi Charlie Hebdo da konuyu bu haftaki sayısının kapağına taşıdı. Derginin ırkçı ve aşağılayıcı tavrı eleştiriye neden oldu.

Tepkileri topladı

Çok sayıda kişi, ülkede, 2015'teki saldırılar sonrası tüm Fransız halkının "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) sloganıyla ifade ve düşünce özgürlüğü dayanışması yaptığından bahsetti.

Derginin Pougetoux'u aşağılaması ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmemesi eleştirildi.

"Sorumsuz, aşağılayıcı, islamofobik"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Alexis Corbiere, "Ben Charlie Hebdo'yum ama bu kapak iğrenç" yorumunu yaparken, sosyal medya kullanıcıları da derginin kapağının ırkçı, sorumsuz, aşağılayıcı ve İslamofobik olduğundan bahsetti.

"Bravo, 19 yaşındaki bir çocuğu linç ediyorsunuz, kokuşmuşsunuz. Ben artık Charlie değilim." mesajını paylaşırken, bir başkası da "Fransa'da 15 saniye televizyonda konuştu, kimse ne dediğini hatırlamıyor oysa ülkede 15 gündür kıyafeti konuşuluyor. Irkçı, aşağılayıcı ve kadın karşıtı bir durum."

Fransa sınıfta kaldı

Bir diğer kullanıcı da özgürlükler ve insan hakları ülkesi olarak bilinen Fransa'nın sınıfta kaldığını, Fransız basınının "baskıcı" olarak gösterdiği Türkiye'de, Rusya'da ve birçok ülkede insanların kılık ve kıyafetine karışılmadığını örnek gösterdi.

Aynı kullanıcı, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa'nın sözlerinin de Fransa için utanç olduğunu söyledi.

Collomb ve Shiappa'dan ırkçı yorumlar

Collomb, BFMTV kanalında katıldığı canlı yayında UNEF Başkanı'nın başörtülü oluşuna "Şok edici ve provokatif" dedi.

Schiappa da "siyasi İslamın tanıtımını yapan birinin başkan olarak seçilmesine" tepki gösterdi.

UNEF de derneğin değerleri ve Pougetoux'un başörtülü oluşu arasında bir çatışmanın olmadığını açıkladı.

"Tüm öğrencilerin haklarını korumak için mücadele ettim"

BuzzFeed internet sitesine konuşan Pougetoux, Fransa'nın kurtuluşu için mücadele etmiş bir "direnişçinin torunu" olduğu söyledi.

Hristiyan ve Müslüman üyeleri olan bir aileden geldiğini, başkanı olduğu dernekte başörtülü veya başörtüsüz tüm öğrencilerin haklarını korumak için mücadele ettiğinden bahsetti.

Hz. Muhammed'e küstah saldırı

Paris'te 2015'te Charlie Hebdo dergisine saldırıyla başlayan ve üç gün art arda devam eden üç ayrı terör saldırısında 17 vatandaş hayatını kaybetmiş, polisin düzenlediği operasyonlarda üç terörist ölü ele geçirilmişti.

Charlie Hebdo dergisi, saldırıdan bir hafta sonra yayımladığı sayının kapağında Hz. Muhammed'i tasvir eden bir figür kullandı.

Kaynak: AA