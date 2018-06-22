Cezayirli blogger İsrail casusu çıktı

Cezayir Becaye İstinaf Mahkemesi, blogger Tevati Merzuk'a İsrail lehine casusluktan 7 yıl hapis cezası verdi.

Müebbet hapis yolda

Açıklamayı İnsan Hakları Savunma Birliği Başkanı Said Salihi, Facebook hesabından yaptı. Başsavcılık Merzuk için müebbet hapis cezası istiyor.

Merzuk'un 25 Mayıs'ta yapılan bir önceki duruşmasında 10 yıl hapis ve 450 dolar para cezası kararı çıktı. Avukatı kararı temyize götürdü.

İsrail Dışişleri'yle görüştü

Cezayirli blogger Merzuk, "Youtube" kanalı üzerinden İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hasan Kuaybiye ile bir mülakat yaptı.

Sözcü, bu mülakatta ülkesinin Cezayir'deki gösterilerde parmağı olduğu iddialarını yalanladı.

Emniyet harekete geçti

Cezayir emniyet güçleri de bu mülakatın ardından 18 Ocak 2017'de Merzuk'u gözaltına aldı.

Merzuk ayrıca sosyal medya platformlarından Cezayir halkına yüklenen vergiler nedeniyle 2017 genel bütçe yasasını protesto etme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA